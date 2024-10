Festival di Sanremo 2025: la 'Costa Toscana' nuovamente in rada di fronte alla città dei fiori, ma resterà solo tre giorni

Costa Crociere ha già confermato la sua partnership con la Rai e, più precisamente, con la 75a edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma a Sanremo da martedì 11 a sabato 15 febbraio del prossimo anno. Dopo la 'Smeralda' dell'anno scorso, sarà la ‘Costa Toscana’ ad ospitare i crocieristi del 2025 che vorranno vivere l’atmosfera del Festival, soggiornando a bordo della splendida nave e, quindi, scendendo a terra nel corso delle giornate in cui si svolgerà la kermesse canora matuziana. La 'Toscana' arriva a Sanremo per la terza volta, dopo il 2020 e il 2022.

Tre i pacchetti a disposizione per la ‘Costa Toscana’: il primo vede la partenza da Savona l’8 febbraio con una settimana di crociera e con diverse destinazioni, oltre a Sanremo. I passeggeri toccheranno infatti anche: Barcellona, le Baleari, Marsiglia e Civitavecchia oltre ad un giro nel Santuario dei Cetacei.. Il costo sarà di 1.079 euro a persona. La seconda opzione prevede quattro giorni di nagivazoine con partenza da Civitavecchia e la destinazione di Sanremo, ma anche Savona, Barcellona, Baleari e Marsiglia al costo di 849 euro. La più lunga va oltre la settimana del Festival ma prevede, oltre alla destinazioni precedenti anche Palermo e la possibilità di assistere alla finale della kermesse canora all’Ariston con un prezzo di 1.079 euro.

Le tappe previste sono: l’8 febbraio Savona e, quindi, domenica 9 la tappa di Sanremo, rinominata ‘Waves of music’, con la ripetizione dello show notturno dell’anno scorso con suoni e giochi di luci. Il lunedì la nave sarà ancora a Sanremo ma, quindi, il martedì la partenza per Barcellona, poi Marsiglia, Civitavecchia e venerdì 14 il ritorno a Sanremo dove la nave rimarrà fino a sabato notte per poi rientrare a Savona.

Dal programma svelato da Costa Crociere, quindi, cambia leggermente l’idea della nave che staziona di fronte alla città dei fiori, consentendo ai crocieristi di vivere il Festival ma anche di muoversi nel Mediterraneo. La ‘Toscana’ arriverà quindi domenica mattina in rada di fronte a Sanremo e, dopo una prima discesa a terra il lunedì, tornerà solo il venerdì sera.