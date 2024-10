Al via con le verifiche il 71° Rally di Sanremo: si gareggia domani e sabato, grande attesa in città. Tutti i divieti previsti

Sono quasi 250 gli equipaggi pronti per sfidarsi, tra domani e sabato, per il 71° Rallye Sanremo e del 39° Sanremo Rally Storico, nonché della 38esima Coppa dei Fiori di Regolarità a media, Sanremo Eco Rally e il raduno del Club Italia. Si comincia oggi con le verifiche del 71° Rallye Sanremo, gara valevole per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, lo European Rally Trophy, la Coppa Rally Zona-2, oltre ai trofei di marca, Michelin Trofeo Italia, Trofeo Accademia Pirelli, GR Yaris Rally Cup di Toyota e Suzuki Rally Cup, che accenderà le prove speciali dell’entroterra venerdì e sabato.

Saranno 111 gli equipaggi che scenderanno la pedana di Corso Imperatrice davanti a Casinò guidati dal riconfermato campione italiano 2024 Andrea Crugnola, affiancato da Pietro Elia Ometto, mattatori della stagione con la loro Citroën C3, ansioso di conquistare la prima vittoria nella Città dei Fiori (nel suo palmares solo due secondi posti); Crugnola che dovrà vedersela con avversari particolarmente agguerriti, come Simone Campedelli e Tania Canton, Škoda Fabia RS, che partiranno immediatamente dopo, quindi la Toyota GR Yaris di Giandomenico Basso-Lorenzo Granai, vincitori del Sanremo 2023 e unici a conquistare il successo in una gara in questa stagione. Il 71° Rallye Sanremo è anche la quarta e gara finale della Coppa Rally di Zona-2 e si presume che ci sarà battaglia fra gli aspiranti alla Finale Nazionale del Lanterna.

Oltre all’incandescente gara tricolore moderna le strade dell’entroterra ligure saranno affrontate domani e domenica anche dalle vetture storiche del 39° Sanremo Rally Storico, 45 delle quali iscritte nel FIA European Historic Championship e 36 Campionato Italiano Rally Auto Storiche, seguite dalle altrettanto storiche auto della 38esima Coppa dei Fiori di Regolarità a media, cui andranno ad aggiungersi le due protagonista dell’Eco Rally e la dozzina di auto da sogno del raduno del Club Italia.

Per quattro giorni Sanremo e le strade dell’entroterra imperiese saranno al centro dell’attenzione degli appassionati di corse su strada moderne e storiche. Grande attesa sul piano sportivo ma, ovviamente per il corretto svolgimento della manifestazione, servirà una serie di provvedimenti stradali per garantire la massima sicurezza dei partecipanti ed anche di cittadini e turisti.

Sarà istituto il divieto di sosta in corso Imperatrice sotto il Casinò e a ridosso della scalinata che conduce in piazza Cesare Battisti, dalle 8 del 14 alle 24 del 21 ottobre. L’area sarà riservata per le strutture di partenza ed arrivo della manifestazione.

In piazzale Carlo Dapporto e lungomare Italo Calvino sarà istituto il divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) dalle 15 del 15, alle 22 del 20 ottobre. In questo caso l’area sarà riservata ai team in gara, alle verifiche tecnico-sportive ed ai meccanici. Nella stessa zona è previsto lo stesso divieto, dalle 15 del 16 alle 22 del 20 ottobre (dalle 6 alle 16 del 19 nell’area dedicata allo svolgimento del mercato ambulante bisettimanale nella porzione di via normalmente ad esso riservato) sul lungomare Vittorio Emanuele, dalle 15 del 17 alle 22 del 20 ottobre.

Sarà interessata anche la zona della pista ciclabile, dal cavalcavia del lungomare Vittorio Emanuele II all’intersezionecon via Nino Bixio (monumento Caduti di Nassiriya). In questo caso sarà vietato il transito a pedoni, bici e altri mezzi, dalle 15 del 17 alle 22 del 20 ottobre.

Sul lato mare di piazza Cesare Battisti (esclusi gli stalli di sosta riservati agli invalidi) è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 14 alle 17 del 18 ottobre, dalle 13.30 alle 16.30 del 19 e dalle 9.30 alle 12.30 del 20, per aree riservate all’organizzazione.

Sulla carreggiata lato mare di corso Nazario Sauro, dall’intersezione con giardini Vittorio Veneto a quella con il con molo di Ponente, sarà instaurato il divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 7 del 18 alle 20 del 20 ottobre.

Nella zona portuale, in questo caso ai giardini Vittorio Veneto (carreggiata lato mare da inizio aiuola fronte civico 22 a intersezione con corso Nazario Sauro) divieto di transito e sosta con rimozione forzata dalle 7 del 18 alle 20 del 20 ottore. Sulla carreggiata lato monte (dal primo passaggio pedonale al termine dell’aiuola), è previsto il divieto con rimozione e il doppio senso di circolazione dalle 7 del 18 alle 20 del 20 ottobre.

Divieto di transito e sosta con rimozione forzata anche in corso Imperatrice, dall’intersezione con via Verdi fino quella con Largo Nuvoloni, esclusi gli spazi di sosta per disabili: dalle 14 alle 17.30 del 18, dalle 13.30 alle 20 del 19 e dalle 16.30 alle 17.30 del 20 ottobre (saranno derogati al divieto di transito i veicoli al servizio di persone invalide, diretti alle aree di sosta loro riservate, così come i possessori di posto auto privato tra il civico 14 e Largo Nuvoloni)

Per quanto riguarda l’immediato entroterra, in strada Gozo Superiore, sulla direttrice San Romolo-San Bartolomeo, previsto il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, dalle 7 alle 15 e comunque fino a fine manifestazione del 17 ottobre (derogati i residenti che potranno transitare secondo le direttive impartite dal personale presente sul posto).

Divieto di transito e sosta con rimozione forzata in strada Monte Ortigara, dall’intersezione con strada Gozo Superiore e quella con la S.P. 61 in località San Romolo, dalle 7 alle 15 e comunque fino a fine manifestazione del 17 ottobre (derogati i residenti, che potranno transitare secondo le direttive impartite dal personale presente sul posto).

In via Ludovico Ariosto previsto il divieto di transito e sosta con rimozione forzata, è previsto il senso unico di circolazione (con direzione da San Giacomo verso San Bartolomeo) dalle 7 alle 15 del 17 ottobre (derogati al divieto di transito i residenti, i quali potranno transitare secondo le direttive impartite dal personale presente sul posto).

In strada Senatore Ernesto Marsaglia, dal bivio per Bajardo (S.P. 56) a quelo per Perinaldo (S.P. 61), divieto di sosta con rimozione forzata, dalle 19.30 alle 23.30 del 18 e dalle 15 alle 18 del 20 ottobre.

Ovviamente saranno attive tutte le ordinanze dei singoli comuni dell’entroterra, per le quali saranno chiuse le strade al passaggio della gara.