Sanremo: partita di calcio di beneficenza organizzata dalla Residenza Julia tra personale misto di operatrici e operatori della struttura

Il 21 ottobre 2024 alle ore 21.00 presso il Campo Sportivo Pian di Poma di Sanremo Strada Grande Torino, si terrà partita di calcio di beneficenza organizzata dalla Residenza Julia in Sanremo gruppo Emeis, che vedrà sfidarsi due formazioni composte da personale misto di operatrici e operatori della struttura stessa.



L'obiettivo benefico sarà raccogliere fondi per sostenere la famiglia di un minore affetto da grave patologia cronica - spiega il direttore Residenza Julia Federica Cozza -. Un sentito ringraziamento va al Presidente della Sanremese, Alessandro Masu, che ha gentilmente messo a disposizione l’impianto sportivo di Pian di Poma per questa nobile iniziativa; sarà presente la Dott.sa Laura Carrozzino in rappresentanza della Fondazione Almerini Dante Alighieri. L’ iniziativa ha il Patrocinio di: Rotary Sanremo 2032, European Depression Association (EDA) Sez. Ligure, CISL Medici Liguria, Torino Club Sanremo.



Invitiamo tutti a partecipare e contribuire a questa causa a sostegno di una famiglia in serie difficoltà; sarà anche possibile anche supportare l’iniziativa benefica con donazione alla Olly Onlus IBAN: IT22G0538739130000003323055. In caso di pioggia l’ incontro verrà posticipato in data da destinarsi”.