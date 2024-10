Sanremo: affidata la spiaggia libera 'Foce Levante' al comitato locale della Croce Rossa

Questa mattina la giunta comunale ha deliberato l’affidamento della spiaggia libera attrezzata denominata Foce Levante al comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana. La spiaggia, allo stato attuale, non è affidata ad alcun gestore e l’amministrazione comunale ha deciso, date le particolari caratteristiche morfologiche della stessa che la qualificano all’accoglimento di persone con disabilità, di affidarne la gestione ad associazioni socio-assistenziali iscritte al registro regionale di volontariato, anziché di procedere con la gara pubblica come avviato in un primo momento.

La spiaggia Foce Levante, infatti, offre caratteristiche particolari: è di piccole-medie dimensioni (e ciò ne facilita la sorveglianza) e, grazie alla scogliera di levante, presenta un insabbiamento tale da garantire un ingresso agevole in acqua che la rende idonea all’accoglimento di persone con disabilità. “Per tutti questi motivi – spiega l’assessore Lucia Artusi – si è ritenuto opportuno affidare la gestione della spiaggia ad associazioni socio-assistenziali che hanno maturato esperienze nel settore dell’assistenza alle persone diversamente abili. E, vista la manifestazione di interesse pervenuta il mese scorso dal Comitato di Sanremo della Croce Rossa Italiana, si è deciso di attivare una specifica convenzione con la stessa, anche per consentire la realizzazione di progetti più ampi, che possano garantire l’aggregazione e l’inclusione delle persone disabili e delle loro famiglie tramite, ad esempio, il coinvolgimento di società sportive e/o centri estivi che operano nel settore”.

Non solo: in questo modo sarà possibile creare opportunità di inserimento lavorativo per ragazzi portatori di disabilità, anche tramite borse lavoro. Questi progetti sono seguiti dal vicesindaco Fulvio Fellegara. Per permettere tutto ciò, è necessario provvedere alla totale demolizione delle strutture esistenti e alla successiva approvazione di un progetto per l’installazione di manufatti temporanei e di un punto di ristoro, così da garantire lo svolgimento delle attività assistenziali durante il periodo estivo.

L’affidamento, a titolo non oneroso, ha la durata contrattuale di tre stagioni balneari, con decorrenza dal 2025, eventualmente rinnovabili di altre tre.