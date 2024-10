Sanremo: convegno conclusivo di ‘Jardival 2’, Moscato: “Importante occasione per migliorare l’attrattiva del territorio transfrontaliero”

Si è svolto questa mattina a Palazzo Bellevue il convegno conclusivo di “Jardival 2”, il progetto di valorizzazione dei giardini della riviera franco-italiana. Il convegno è stata l’occasione per condividere i risultati dei progetti di sviluppo dei giardini transfrontalieri coinvolti, alla presenza di tutti i partner:

- autorità di gestione e Segretariato Tecnico Congiunto ALCOTRA

- Département des Alps Martitimes

- Agenzia InLiguria

- Côte d'Azur France Tourisme

- Ville de Cannes

- comune di Costarainera

- comune di Imperia

Per il comune di Sanremo ha partecipato l’assessore alla floricoltura Ester Moscato. Presenti anche il dirigente Linda Peruggi e il funzionario Laura di Aichelburg. “Il convegno di questa mattina – dichiara l’assessore Moscato - ha rappresentato l’elemento conclusivo del più ampio progetto di valorizzazione Jardival 2 per la città, curato dal Servizio Verde, Centri Storici e Floricoltura del comune di Sanremo che ringrazio per il lavoro svolto. La finalità del progetto è quella di migliorare l’attrattiva del territorio transfrontaliero, aumentando così la visibilità e la frequentazione dei giardini della Riviera italo-francese. In riferimento al nostro Comune, i lavori interessano i giardini di Villa Ormond, già oggetto di intervento della prima edizione del bando “Jardival”, che vengono così inseriti nei circuiti turistici transfrontalieri, sostenibili e inclusivi. Inoltre, l’area verrà promossa a livello turistico per incrementare e sviluppare l’offerta verso il grande pubblico e gli operatori di settore, a livello nazionale, transfrontaliero ed internazionale”.

In un interessante focus, l’architetto paesaggista Anna Costa e il dott. agronomo Matteo Littardi, hanno poi trattato di progetti e strategie di cura e pianificazione del verde urbano del Comune di Sanremo. L’incontro ha rappresentato una preziosa occasione di divulgazione delle esperienze di valorizzazione transfrontaliere e di condivisione della progettualità sul verde urbano del presente e del futuro.