Dati turistici di agosto: ottime performance in tutta la provincia con tanti stranieri in più, male Diano Marina

Agosto tutto sommato super per la nostra provincia, in tema di arrivi e presenze. Quasi tutte le località, ad eccezione di Diano Marina, fanno segnare ottimi rialzi nelle percentuali, sia di italiani che di stranieri, con questi ultimi che crescono soprattutto a Sanremo. Primi otto mesi dell’anno comunque positivi in chiave turistica per l’intera provincia, che sta proseguendo verso un 2024 di risultati soddisfacenti per il settore ricettivo.

Nella nostra provincia il mese di agosto ha visto un aumento degli arrivi ma un lievissimo calo nelle presenze, con italiani e stranieri in risalita quasi all’unisono. Nel mese clou della stagione sono arrivati 143mila turisti, quasi 6.500 in più del 2023 (+4,66% con gli italiani a +4,05 e gli stranieri a +5,27%). Meno presenze, seppur con più turisti che, conferma qualche giorno in meno di vacanza per i villeggianti. Sono state 617mila, ovvero lo 0,27% in meno, una flessione appena percettibile. Il trend annuale dei primi 8 mesi dell’anno vede per la provincia un sostanziale ‘pareggio’ con il 2023: gli arrivi sono stati 709mila, pari allo 0,63% in più e le presenze due milioni e mezzo, con il segno più pari a 1,64%.

Analizzando le singole città partiamo da Sanremo, dove registriamo una lievissima flessione negli arrivi ma un deciso rialzo nelle presenze. Nel primo caso registriamo 43mila turisti (-0,65% rispetto al 2023) e, nel secondo, 133mila presenze (+7,03%). In calo gli arrivi degli italiani (-4,96%) e in aumento gli stranieri (+1,84). Il trend dei primi 8 mesi dell’anno ha visto 235mila arrivi, pari all’1,43% in più del 2023 (sempre in attivo gli stranieri, con +8,39 rispetto al -7,85% degli italiani). Anche le presenze vedono prevalere gli stranieri: sono state in totale 622mila, pari al 7,57% in più con gli italiani in calo dello 0,60% e i turisti che arrivano dall’estero con un picco a +14,44%.

La città di Imperia è andata bene ad agosto con 12mila arrivi (12,14% in più dello stesso mese dello scorso anno) ma in controtendenza rispetto a Sanremo. Troviamo un aumento del 15,96% di italiani e ‘solo’ un’impennata del 9,26% degli stranieri. Le presenze arrivi sono in aumento del 4,01%, pari a 49.500. Il trend è buono con un aumento del 3,92% (58mila arrivi) con italiani a +2,30% e stranieri a +5,56%. Le presenze subiscono, nei primi 8 mesi dell’anno, un lievissimo calo pari allo 0,57%.

Non benissimo Diano Marina che subisce la flessione degli stranieri negli arrivi (-1,09%) ma, con l’aumento degli italiani (+2,73%), raggiunge quota 1,52% con 27mila persone. In calo le presenze, pari a 158mila ma con un calo del 4,67%. Anche i numeri dei primi 8 mesi sono negativi: 129mila arrivi (-4,57%) e 694mila presenze (-2,91%)

Meglio è andata nella vicina San Bartolomeo al Mare con quasi 13mila arrivi ad agosto, pari al 16,75% in più del 2023 (Italiani a +15,38% e stranieri a +22,17%). Bene anche le presenze: 74mila (+2,63%). I primi 8 mesi dell’anno vedono un totale di 60mila arrivi (+4,94%) e 264mila presenze (+1,54%).

Anche a Bordighera un ottimo agosto con 6.400 arrivi (+13,56%) e con un secco aumento degli stranieri (+21,25%). Bene anche gli italiani a +8,27%. Presenze in aumento, ovvero 31mila, pari al 4,69% in più. Il totale complessivo vede quasi 37mila arrivi (+7,53% con un aumento anche in questo caso degli stranieri che superano gli italiani) e 139mila presenze (+6,86%).

Terminiamo con Ventimiglia che ad agosto ci consegna ottime performance sugli arrivi ma meno buone sulle presenze, con vacanze quindi meno prolungate. Gli arrivi sono stati 10mila (+8,06%) con l’aumento degli italiani al 14,51% e degli stranieri al 4,23%. Meno bene le presenze, pari a 31mila con un trend negativo del 4,81%. Il totale degli 8 mesi vede Ventimiglia a 52mila arrivi (+5,66%) e 155mila presenze (+12,54%).