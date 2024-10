Ospedale di Bordighera: sopralluogo e valutazioni del consigliere Ioculano

"A differenza di quanto sostiene il centro destra, se dovesse vincere il centrosinistra è indubbio si manterrà il presidio di Bordighera. Stanno facendo circolare insinuazioni false (c'è un contratto pluriennale che garantisce il mantenimento del presidio) e fatte ad hoc per le elezioni regionali. Quello che come opposizione abbiamo sempre criticato non è la presenza del presidio, fondamentale a maggior ragione oggi, quando non abbiamo ancora l'ospedale nuovo a Taggia a causa dell'immobilismo della Giunta Toti, ma la scelta di affidarlo al privato". Così in una nota Enrico Ioculano, consigliere regionale del Pd.

"Oggi abbiamo una gestione privata di un ospedale pubblico, evidenzia Ioculano, in cui vengono erogate prestazioni sanitarie con un forte contributo da parte del pubblico. La domanda era ed è: "perché Regione ha deciso di rinunciare al suo ruolo di organizzazione e erogazione dei servizi, perché questa struttura che funziona col privato non è stata fatta funzionare interamente col pubblico"? L'ospedale è un presidio per il territorio e questo presidio va mantenuto. Inoltre va avanti grazie all'impegno e alla professionalità anche di dipendenti ASL e di altre figure che hanno deciso di continuare a lavorare in questa struttura anche quando sono subentrati i privati a gestirlo".

"Attenzione, conclude Ioculano, volere una sanità pubblica, avere una posizione politica chiara sulla difesa della nostra sanità, non significa voler rinunciare a strutture esistenti che danno servizi essenziali per la popolazione".