Il Presidente ff Alessandro Piana premia la giovane campionessa di cultura fisica Letizia Giusto (foto)

Il Presidente facente funzioni Alessandro Piana ieri ha premiato la neo campionessa italiana di body building Letizia Giusto. La giovane diciassettenne si è aggiudicata infatti la medaglia d’oro nella categoria "Bikini Teen" (16-19 anni), conquistando così il successo ai campionati italiani NBFI. Letizia è “figlia d’arte” del pluripremiato body builder Dennis Giusto, e della campionessa Rossella Pruneti, per anni collaboratrice di numerose riviste del settore, nonché addetta stampa della federazione mondiale.

“Regione Liguria è da sempre al fianco dello sport e degli sportivi, favorendo non solo lo sviluppo dell'attività fisica, ma anche il benessere della comunità e la promozione del territorio, grazie agli eventi sportivi che sono una leva fondamentale del marketing territoriale.” - afferma Alessandro Piana, che prosegue: ”Faccio i miei complimenti a Letizia, che, con impegno e sacrificio, ha portato la nostra regione sul gradino più alto del podio nazionale: sei un orgoglio per tutti noi liguri, ed un esempio luminoso per le nuove generazioni di atleti.”.