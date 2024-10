Sanremo, il 12 novembre si parte con il censimento: ecco le istruzioni da seguire

Il Comune di Sanremo è impegnato nelle operazioni relative al censimento della popolazione e che l'avvio delle operazioni sul campo, ovvero le interviste alle famiglie coinvolte, inizierà il 12 novembre come da calendario ISTAT.

Per l’occasione il Comune ha fornito ai due rilevatori incaricati i seguenti numeri di cellulari, già contattabili dalle famiglie coinvolte nelle operazioni di censimento che desiderano ottenere informazioni e, eventualmente, fissare appuntamenti con gli stessi rilevatori: 335/5444021, 329/1213375

L'inizio delle interviste non potrà avvenire prima del 12 novembre e che l'ufficio competente inizierà le operazioni di recupero delle mancate risposte (modelli non compilati e non restituiti all'ISTAT) con i propri rilevatori sempre a partire dal 12 novembre, data in cui sarà possibile procedere con gli inserimenti sui tablet forniti dall'istituto.