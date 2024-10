Sanremo, 31enne cade dal monopattino e aggredisce i sanitari che lo stavano medicando: arrestato dai Carabinieri

Questa notte, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sanremo hanno arrestato flagranza di reato un 31enne originario della città dei fiori per lesioni a due operatori sanitari presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, tra l’una e le due di questa notte era stato trasportato da personale della Croce Verde di Taggia al Ps matuziano in quanto ha riferito di esser caduto dal monopattino.

Una volta giunto al Pronto Soccorso però, il ferito, che peraltro da subito ha manifestato un atteggiamento alterato e i sintomi tipici dell’abuso di sostanze alcooliche, ha cominciato a dare in escandescenza nella sala accettazione, aggredendo e colpendo al volto proprio uno degli operatori della Croce Verde di Taggia che lo aveva soccorso e che cercava di calmarlo.

I Carabinieri, giunti sul posto dopo qualche minuto, hanno in un primo momento riportato alla calma l’uomo che però, durante le cure per le ferite riportate dalla caduta dal monopattino, ha aggredito anche l’infermiere che lo stava medicando.

A questo punto nei confronti del giovane, che peraltro aveva con sè quasi sei grammi di marijuana, sono scattate le manette ed è quindi stato tratto in arresto in flagranza per violazione dell’art.583 quater del Codice Penale, articolo di recente modificato proprio a tutela del personale sanitario nei Pronto Soccorso degli Ospedali e che prevede una sanzione più grave rispetto al più generico reato di lesioni, ossia dai due ai cinque anni di reclusione e consente l’arresto in flagranza, quando le lesioni vengono cagionate a chi esercita una professione sanitaria nell’esercizio della sua attività o a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali.

Dopo le formalità di rito,l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Sanremo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Questa mattina l’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato per il momento rimesso in libertà avendo ottenuto il suo legale i termini per la preparazione della difesa.