Sanremo: palma 'malata' a rischio caduta in piazza Bresca, questa mattina è stata abbattuta ma sarà sostituita (Foto)

Alla fine anche il Comune si è dovuto arrendere e, dopo una serie di relazioni degli agronomi, palazzo Bellevue è stata costretta ad abbattere una pianta storica del centro di Sanremo.

Stiamo parlando di piazza Bresca dove una delle palme più antiche è purtroppo ‘morta’ e, quindi, era a rischio caduta. Tra l’altro nel pieno centro della ‘movida’ matuziana dove, tutte le sere e soprattutto nei momenti più caldi delle villeggiature, si danno appuntamento giovani e meno giovani per mangiare nei locali o per sorseggiare qualche drink.

Questa mattina gli operai inviati dal Comune hanno tagliato la palma che era presente all’angolo con piazza Sardi da decenni. Purtroppo sono molte le piante alle prese con malattie di vario genere e, dal Comune, confermano come tutte vengano monitorate per evitare tragedie o comunque cadute come avvenuto negli anni scorsi.

A breve, una volta terminato il lavoro di sistemazione dell’area, verrà deciso quale albero piantare. Potrebbe essere una pianta da frutto, come nel resto della piazza, oppure delle palme ‘chicas’ che sono presenti anche in aiuole vicine.