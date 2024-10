Sanremo: riqualificazione del parco di San Martino, l'Assessore Donzella "Nessuna riduzione per l'area cani"

Nel corso dei lavori ormai imminenti nell'area verde di San Martino saranno previsti anche interventi di riqualificazione nell'area cani, una parte dell'intero parco che da tempo è stata oggetto di discussione per le problematiche a essa legate.

Con il nuovo progetto, che porterà un aumento degli spazi verdi e a delimitare uno spazio specifico dedicato agli animali a quattro zampe, questione che ha suscitato qualche dubbio da parte di chi si reca abitualmente nell'area col proprio cane, causata dalla preoccupazione che lo spazio vada così a ridursi.

L'assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella conferma però che gli interventi non porteranno ad alcuna diminuzione dello spazio, lasciando l'area cani immutata: gli interventi che saranno effettuati serviranno solamente quindi a risistemare una parte di città che da tempo, come aveva sottolineato anche il sindaco Alessandro Mager, viveva in uno stato di degrado, con l'obiettivo di dare nuova linfa al parco San Martino, il miglioramento e la ricollocazione degli arredi esistenti in luoghi ombreggiati e su pavimentazioni adeguate, la riduzione dell’area pavimentata a favore di nuove aree verdi, nonché la depavimentazione delle aree impermeabili che faciliterà anche la gestione sostenibile delle acque piovane, senza sacrificare quanto già presente.