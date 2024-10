Bordighera, lavori e cantieri: ecco le modifiche alla viabilità

Per consentire i lavori di rifacimento del marciapiede, via Bigarella (nel tratto fra via San Bernardo e Via A. Moro), a Bordighera, sarà chiusa al traffico veicolare da oggi a mercoledì 16 ottobre, dalle 9.00 alle 17.00. Sarà garantito il passaggio pedonale agli aventi diritto.

Sempre da oggi invece, per consentire l’ultimazione di lavori da parte di una ditta privata, via Nobiria (frazione Sasso) sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale sino a venerdì 18 ottobre, dalle 9.00 alle 17.00.

Nella fascia oraria dalle 12.00 alle 14.00 sarà garantito il passaggio pedonale agli aventi diritto.