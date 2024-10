"Combinazione", quadri e opere site specific di Laura Maineri e Silvio Maiano in mostra a Ventimiglia Alta (Foto e video)

Quadri e opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano in mostra a Ventimiglia Alta. E' stata inaugurata ieri sera la mostra-installazione ‘Combinazione’ allestita nello spazio barocco nell'ex chiesa di San Francesco.

Per l'occasione era presente anche l'assessore di Ventimiglia Serena Calcopietro. "La mostra, a cura di Silvia Alborno, è stata organizzata in occasione della 20esima Giornata del contemporaneo" - dice l'assessore al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura, allo Sport e alla Terra Serena Calcopietro - "Le opere ‘site specific’, anche sospese, di Laura Maineri e Silvio Maiano, si potranno ammirare fino all'8 dicembre. Due arti completamente diverse allestite nella chiesa sconsacrata di San Francesco, una sala bellissima che si presta molto bene come location. Ancora una volta il centro storico accoglie un evento culturale offrendo così un’atmosfera che attira sempre più visitatori dal mondo intero".

Dopo un breve intervento da parte degli artisti è seguito un piccolo rinfresco offerto da ristoratori e commercianti del centro storico, che da anni sostengono con entusiasmo gli eventi culturali proposti nella città alta. La mostra sarà aperta fino all’8 dicembre, dal venerdì alla domenica, tra le 16 e le 19.