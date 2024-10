Savona, firmato il “Patto per le Infrastrutture in Liguria” tra Bucci e Tajani per decine di opere nella nostra regione

Erano presenti il candidato Presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Segretario Nazionale di Forza Italia, IL Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Ma non solo, anche il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e i Presidenti delle Province di Imperia, Savona e La Spezia Claudio Scajola, Pierangelo Olivieri e Pierluigi Peracchini, a firmare il “Patto per le Infrastrutture in Liguria” , questo pomeriggio in Provincia.

Alla firma l'impegno alla realizzazione di decine di infrastrutture, comprese alcune già in fase di realizzazione: "Ci sono infrastrutture a mare, a terra e ci sono infrastrutture digitali - ha detto Bucci - Il mondo viaggia attraverso le infrastrutture. Siamo stati fermi per troppi anni, adesso noi vogliamo che si vada avanti e si costruisca il futuro della nostra regione. Abbiamo un sogno, lo sapete, il nostro sogno è quello di avere una regione internazionale che diventi veramente la numero uno del Mediterraneo. Possiamo veramente essere la porta di ingresso del sud Europa per tutto il Mediterraneo, soprattutto per tutta la costa africana che sta crescendo in modo molto importante. I traffici che vengono dall'Africa verso l'Europa quadruplicano ogni anno".

Poi sul dibattito politico e la campagna elettorale che sta assumendo toni sempre più accesi: "Sono rammaricato - ha proseguito Bucci - perchè in questa campagna elettorale pensavo di fare un dibattito costruttivo sulle infrastrutture. Purtroppo abbiamo di fronte persone che non le vogliono nemmeno fare, che non ne parlano, che non lo hanno nemmeno scritto sul programma e questo per me è un insulto ai Liguri. "Abbiamo deciso di fare qui la firma del Patto – ha dichiarato il candidato del centrodestra - tre giorni fa abbiamo presentato il programma elettorale a La Spezia e questa sera saremo a Imperia. Il primo che mi dice che sono Genovacentrico mi arrabbio".

Poi l'attacco al sindaco Marco Russo, che non era presente in sala. "Ci sono i tre sindaci di tre capoluoghi di Provincia - ha affermato Bucci - ne manca uno e convinceremo anche lui a firmare".

"Ci vuole meno tempo per andare da Torino a Parigi, ho toccato con mano il problema delle infrastrutture - ha scherzato Antonio Tajani, arrivato in ritardo con il presidente della Regione Alberto Cirio - La Liguria è una regione turistica, industriale, che ha tanti porti che non sono soltanto i porti della Liguria ma di tutta l'Italia Nord Occidentale. Quindi il tema delle infrastrutture va preso per le corna. Abbiamo fatto benissimo ad andare a prendere al Comune di Genova e candidarlo alla Regione perché anche quando parla di problemi territoriali ha concretezza".