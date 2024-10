Regionali, Bucci in vantaggio nei sondaggi. Tajani: "Convinti che vinceremo. Forza Italia in giunta? Assolutamente sì" (Video)

"Sono convinto che il centrodestra vincerà. Perché? Perché siamo partiti in netto svantaggio e ora abbiamo superato i nostri concorrenti in tutti i sondaggi": è ottimista per la vittoria alle urne alle elezioni regionali della Liguria il prossimo 26-27 ottobre il presidente di Forza Italia e Ministro degli Esteri Antonio Tajani in visita oggi a Savona per siglare il patto per le infrastrutture in Liguria. "Bucci è in vantaggio e c’è stata una grande crescita rispetto alle precedenti elezioni regionali, con Forza Italia che ha quasi raddoppiato i consensi, almeno secondo i sondaggi. Questo significa che c’è una tendenza di crescita - ha continuato il vice Premier - Forza Italia avrà un ruolo determinante per il successo di Bucci. Dobbiamo occupare quello spazio politico che sta tra la Meloni e la Schlein, con un candidato presidente della coalizione avversaria molto schierato a sinistra".

"Certamente ci sono molti elettori di area moderata, penso a ex socialisti ed ex democristiani che votavano a sinistra, ma che in questo momento sono sconcertati, si sentono in difficoltà e potrebbero guardare con interesse a Forza Italia e a Bucci - apre le porte Tajani - Stiamo lavorando anche per dire a questi elettori che le porte sono aperte, che troveranno una forza moderata, responsabile, garantista, riformista e fortemente europeista. Essere europeisti aiuta anche la Liguria, perché il rapporto con Bruxelles è fondamentale. Forza Italia è una forza alla quale questi elettori possono affidare il loro consenso con tranquillità, perché lo gestiremo nel modo migliore possibile". Nella giunta uscente dell'ex Presidente Giovanni Toti nessun esponente di Forza Italia era presente. In caso di vittoria il partito dell'ex presidente Silvio Berlusconi potrebbe passare "alla cassa".

"Assolutamente sì, proporzionata ai voti che prenderemo. Mi pare che Forza Italia stia andando alla grande, quindi il nostro ruolo sarà importante. Ne parleremo al momento opportuno. Intanto pensiamo a vincere, perché una cosa è vincere nei sondaggi, un’altra cosa è vincere nelle urne, e l’unico vero sondaggio è quello che esce dalle urne - conclude il Ministro - Ora siamo impegnati a lavorare tantissimo. Non manca il supporto del partito nazionale: chiuderemo la campagna elettorale con Meloni e Salvini a Genova. Stiamo dando il nostro sostegno, ma puntando su cose concrete. Oggi abbiamo preso impegni reali, a dimostrazione che la scelta migliore è stata candidare Bucci, che ha dimostrato di conoscere nei dettagli non solo la città di Genova, ma l’intero territorio ligure. Questo è fondamentale per chi si accinge a diventare Presidente della Regione".