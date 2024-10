Sanremo: Giorgio Trucco entra nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Borea-Massa

All’esito delle procedure di avviso, questa mattina il sindaco Alessandro Mager ha nominato il geometra Giorgio Trucco quale nuovo componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Borea-Massa.

Giorgio Trucco, consigliere comunale nella scorsa amministrazione e già assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica in precedenza, entra nel cda della Fondazione Borea-Massa in luogo di Alessandro Marenco, il quale aveva rassegnato le dimissioni entrando, successivamente, in consiglio comunale.