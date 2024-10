Sanremo: ennesima vile aggressione di un passeggero 'portoghese' ad un controllore di Rt, l'Usb "Siamo stanchi"

Il sindacato USB torna a denunciare la continua emergenza aggressioni al personale di Riviera Trasporti. Oggi pomeriggio, durante un controllo su un mezzo, si è registrata l'ennesima e vigliacca aggressione ad un verificatore che stava effettuando in piazza Colombo a Sanremo il proprio lavoro. L'aggressore, un extracomunitario che era in compagnia di altre persone tutte non paganti, ha prima cercato di sottrarsi alle richieste dei documenti e poi ha spinto violentemente contro un mancorrente e causato l'infortunio al dipendente di Rt, che è stato portato in pronto soccorso per le cure del caso.

"Siamo stanchi di queste situazioni - evidenzia il sindacato Usb - i controllori lavorano spesso da soli e contro persone che non hanno nulla da perdere. Purtroppo le nostre denunce rimangono inascoltate e anche questa volta a farne le spese è stato un lavoratore che solo grazie all'intervento providenziale di alcuni colleghi non ha subito altre conseguenze. La situazione a bordo dei mezzi è sempre più fuori controllo. Chiediamo per l'ennesima volta alle istituzioni di intervenire con l'ausilio di tutte le forze dell'ordine al fine di poter effettuare verifiche serrate sui nostri mezzi. Inoltre chiediamo all'azienda che i turni di controlleria siano effettuati almeno da due agenti: basta violenza contro i lavoratori RT".

Da evidenziare che, anche martedì scorso un autista era stato aggredito da un viaggiatore senza biglietto. Il caso era avvenuto a Ventimiglia.