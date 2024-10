Sanremo aderisce alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile”: due i punti informativi

Anche quest’anno il Comune di Sanremo aderisce alla “Settimana Nazionale della Protezione Civile” organizzando per domani (sabato 12 ottobre), dalle ore 10 alle 17, due punti informativi per la cittadinanza in:

- via Matteotti di fronte al Centrale

- intersezione via Matteotti-corso Imperatrice (Chiesa Cappuccini)

Oltre al personale del Servizio Protezione Civile del Comune di Sanremo, saranno presenti i volontari delle associazioni convenzionate con l’ente, ovvero la squadra antincendi boschivi San Bartolomeo, i rangers d’Imperia e le RES - Radio Emergenza Sanremo.

Durante gli orari indicati verrà distribuito il materiale informativo sul tema di protezione civile e gestione delle emergenze, nonché quello contenente le istruzioni per scaricare gratuitamente, su smartphone e tablet, l’app utilizzata dal Comune di Sanremo per gli avvisi di protezione civile, che prevede notifiche push in caso di allerta meteo e altre informazioni di pubblica utilità.

L’obiettivo della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, giunta alla sesta edizione, è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile per un approccio consapevole al territorio.