Giornata mondiale della salute mentale, Bordighera 'cammina' con “Un passo alla volta” (Foto)

Una camminata dal Centro di Salute Mentale di Bordighera alla Rotonda di Sant'Ampelio passando sul lungomare della città delle palme. E' riuscita ieri “Un passo alla volta”, la passeggiata organizzata dal Dipartimento Integrato di Salute Mentale e Dipendenze di Asl1, nell'ambito della Giornata Mondiale della Salute Mentale la cui ricorrenza è stata, appunto, il 10 ottobre.

Hanno preso parte all'iniziativa il dottor Marco Mollica, direttore del Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze, la responsabile del CSM Bordighera Federica Ingaramo, la TeRP Giulia Graziano, organizzatrice dell'evento, l'assessore del comune di Bordighera Walter Sorriento e tutti gli operatori e utenti.

"Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento ai responsabili e operatori del Dipartimento Integrato di Salute Mentale e Dipendenze di Asl1 Bordighera per avermi invitato a partecipare a 'Un passo alla volta', passeggiata in onore alla Giornata Mondiale della Salute Mentale" - dice l'assessore Walter Sorriento - "È stato un privilegio per me poter prendere parte a un evento di così grande importanza, che contribuisce a sensibilizzare e promuovere il benessere mentale nella nostra comunità".

"Sono profondamente convinto dell'importanza di creare uno spazio di dialogo e confronto su questi temi e sono grato per l'opportunità di condividere esperienze e apprendere da esperti e professionisti del settore" - afferma Sorriento - "Ringrazio nuovamente il dottor Marco Mollica, direttore del Dipartimento Integrato Salute Mentale e Dipendenze, la responsabile del CSM Bordighera Federica Ingaramo, la TeRP Giulia Graziano e tutti gli operatori e utenti presenti. Resto a disposizione e spero che questa giornata possa rappresentare un momento di crescita e consapevolezza per tutti i partecipanti".