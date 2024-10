Troppi bivacchi e 'bevitori seriali', il comitato di quartiere del Borgo di Ventimiglia: "Realizzare punto di presidio"

"Realizzare un punto di presidio temporaneo per scoraggiare i soliti gruppi di 'bevitori seriali' che si ostinano a occupare i marciapiedi ostacolando l'ingresso alle vicine abitazioni". E' la richiesta del comitato dì quartiere del Borgo di Ventimiglia, proposta nel corso della presentazione ufficiale del candidato alle elezioni regionali Cristina D'Andrea.

L'istanza del comitato è stata accolta dal consigliere provinciale di Forza Italia Gabriele Amarella, che, per l'occasione, era accompagnato dall'assessore comunale Milena Raco, dal vicesindaco Marco Agosta e dal consigliere comunale Franco Ventrella.

"Ringrazio il consigliere Gabriele Amarella, a nome di tutto il comitato dì quartiere del Borgo di Ventimiglia, che ha accolto la nostra istanza richiedendo al sindaco Flavio Di Muro di realizzare un punto di presidio temporaneo" - afferma il presidente del comitato dì quartiere del Borgo di Ventimiglia Richard Bosio - "Inoltre, ringrazio il sindaco Flavio Di Muro che, in aggiunta a questo nuovo servizio, ha mostrato disponibilità a far intervenire la polizia locale in ogni momento per far rispettare l'ordinanza da lui emessa contro i bivacchi e il consumo di bevande alcoliche fuori dai locali autorizzati".