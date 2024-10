Marcello Sorgi presenta a Sanremo il suo ultimo saggio “San Berlinguer” (Foto e video)

Questo pomeriggio il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ha ospitato la presentazione del nuovo saggio di Marcello Sorgi, noto editorialista de La Stampa, intitolato “San Berlinguer” (Chiarelettere). All’evento ha partecipato anche lo storico Matteo Moraglia, che ha arricchito la discussione con un contributo storico e politico sulla figura di Enrico Berlinguer e sul contesto in cui operava il leader del Partito Comunista Italiano.

Durante l’incontro, Sorgi ha ripercorso la carriera politica di Berlinguer, mettendo in luce le tappe fondamentali della sua leadership, tra cui l’enunciazione della strategia del “compromesso storico” e il progressivo distacco dall’Unione Sovietica, sancito definitivamente dopo il colpo di Stato in Polonia nel 1981. “Berlinguer – ha spiegato Sorgi – è stato l’ultimo grande capo del popolo comunista, capace di dialogare con forze diverse come la Democrazia Cristiana, ma anche di imprimere al Pci un’identità autonoma dal blocco sovietico, in un momento storico delicato e complesso.”

Il libro, che si interroga sul perché ancora oggi la sinistra italiana continui a coltivare il mito di Berlinguer, offre una rilettura della sua figura non solo come leader politico, ma come icona carismatica della “Prima Repubblica”. Attraverso testimonianze e ricordi di personaggi chiave di quell’epoca, come Achille Occhetto, Massimo D’Alema, Giuliano Ferrara e Walter Veltroni, Sorgi cerca di contrapporre la storia alla leggenda e la cronaca all’agiografia.

La presentazione è stata un’occasione per riflettere sull’impatto che Berlinguer ha avuto sulla politica italiana e sulle ragioni che portano ancora oggi molti a ricordarlo con affetto e stima. “La parabola politica di Berlinguer, dal risultato storico del 34,37% dei voti alla Camera alle elezioni del 1976, fino alla sua morte improvvisa durante un comizio, rappresenta un capitolo importante della nostra storia recente,” ha aggiunto Sorgi.

Nel suo libro, l’autore esplora le crepe e i punti di forza della leadership berlingueriana, osservandone da vicino il ruolo in un’epoca di grandi cambiamenti. La capacità di Enrico Berlinguer di gestire le contraddizioni interne al partito e il distacco dall’ideologia sovietica sono alcuni dei temi approfonditi nel volume.

L’incontro, che si inserisce nel calendario dei Martedì Letterari curati da Marzia Taruffi, ha attirato l’attenzione di un pubblico interessato e partecipe, che ha avuto l’opportunità di ascoltare un dialogo ricco di spunti tra Marcello Sorgi e Matteo Moraglia. L’appuntamento ha rappresentato un’occasione per riflettere su una figura storica ancora oggi al centro del dibattito politico e culturale italiano.

Marcello Sorgi, editorialista di La Stampa e già direttore del TG1 e del Giornale Radio Rai, è autore di numerosi saggi e romanzi dedicati alla politica e alla storia italiana. Con “San Berlinguer”, Sorgi aggiunge un nuovo tassello alla sua produzione letteraria, offrendo una lettura inedita e personale della figura di uno dei leader più iconici della sinistra italiana.