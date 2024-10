Santo Stefano al Mare, grande successo per la manifestazione "Un cane per la vista e per la vita"

Grande successo di pubblico, in Santo Stefano al Mare alla Marina degli Aregai, per la manifestazione sui Cani Guida Lions, promossa dal L.C.Ventimiglia.

Presenti le Massime Autorità Lionistiche nelle persone del Governatore del Distretto 108IA3, Enzo Benza, e del Governatore della Costa Azzurra e Corsica, Daniele Mineo, nonché del Past President del Consiglio dei Governatori del Multidistretto Italia, Claudio Sabattini. Erano presenti altresì il Presidente di Zona, Fabrizio Condrò nonché Presidenti o delegati dei vari Clubs Lions della Zona, da Bordighera a Diano Marina , Officers Distrettuali e di Club nonché il Presidente del L.C. Mentone. Sono presenti anche ospiti del L.C. Monaco e della Associazione Ciechi.

Hanno rivolto il proprio saluto l'Assessore Marco Scajola,in rappresentanza della Regione Liguria, nonché la Dott.ssa Beatrice Cozzi Parodi, titolare della struttura ricettiva “Aregai Marina Hotel &Residence”, la quale ha dato la piena disponibilità delle strutture dove si è svolto l'evento.

“Ringrazio personalmente e a nome del mio Club tutte le Autorità Civili e Miliari intervenute, dichiara il Presidente del L.C.Ventimiglia, Mauro Giordano, tra le quali mi piace ricordare i Consiglieri Regionali Sonia Viale, Veronica Russo, Chiara Cerri, Enrico Ioculano, l'assessora al Turismo del Comune di Ventimiglia, Serena Calcopietro, i delegati del Comune di Sanremo e Santo Stefano al Mare, il 1* Lg.t. Capitaneria di Imperia Antonio Nastasi, ed i Carabinieri di S. Stefano".

La manifestazione, condotta mirabilmente dal Cerimoniere Distrettuale Roberto Pecchinino, si è svolta in tre momenti distinti. Il primo consistente nella presentazione del Centro Cani Guida Lions di Limbiate, operativo dal 1959, la cui attività a favore dei non vedenti è stata brillantemente illustrata dal suo Responsabile il Cav. Giovanni Fossati che con grande empatia ha spiegato al folto pubblico come opera il Centro da lui presieduto. Altre precisazioni sono state fornite dalla Lion Sara D’Amico , Coordinatrice Distrettuale per i Cani guida.

Si è passati poi al momento più toccante ed emozionante della manifestazione : la Cerimonia di Consegna del Cane Guida Lions, sponsorizzato dal L.C.Ventimiglia nel corso dell'anno 2022/23 per iniziativa della Presidente Liria Aprosio, all'assegnataria non vedente Signora Maria Luisella , proveniente da Genova. Ascoltare le parole della Signora Maria nel raccontare le proprie difficoltà di non vedente e l'aiuto che può dare un Cane Guida Lions è stato veramente emozionante ed ha toccato il cuore di tutti i Presenti. La Signora affiancherà ad un precedente Cane Guida “ Chery” ormai vecchio di 12 anni e non più abile al servizio , il nuovo Cane Guida “ Elly” che avrà il compito quindi di condurre e guidare la Non Vedente ed il “Collega” ritirato dal servizio. Le lacrime di commozione della Signora si sono trasformate così in uno splendido sorriso !.

Infine, dopo un caldo saluto di apprezzamento da parte del On. Sen. Gianni Berrino,si è passati alla vera e propria Dimostrazione con Addestratori dei Cani Guida di Limbiate che ha destato particolare interesse nel pubblico nell'osservare il comportamento sicuro e prudente di due cani in addestramento nel relativo percorso ad ostacoli. Insomma un grande successo e grandi emozioni positive e non è poco in tempi così difficili e pericolosi.