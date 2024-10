Sanremo: venerdì prossimo l'incontro su 'Verde mare, blu profondo' con la scrittrice Daniela Mencarelli Hoffman

Nell’ambito della manifestazione 'Ottobre di Pace', la sezione Soci Coop di Sanremo organizza per venerdì l‘incontro pubblico dal titolo 'Verde mare, blu profondo' con la scrittrice Daniela Mencarelli Hoffman condotto da Loretta Marchi, con letture di Loredana De Flaviis, attrice della Comagnia Teatro dell’Albero. La Conferenza si terrà alle 16, nella Sala Punto di Incontro, al 1° piano del supermercato Coop di Corso Matuzia.

La manifestazione ‘Ottobre di Pace’, nata dalla proclamazione di Sanremo ‘Città Internazionale per la pace, la nonviolenza e i diritti umani’, è arrivata alla sua diciannovesima edizione per portare anche quest’anno il suo contributo alla diffusione della cultura della pace e della nonviolenza. Nell’incontro, i relatori prenderanno spunto dal libro “Verde mare, blu profondo” della scrittrice Mencarelli Hoffman per instaurare un dialogo per riflettere sulle condizioni di vita nei territori in guerra e di chi è impegnato nell’alleviare le sofferenze delle popolazioni con particolare attenzione per i bambini….morti, mutilazioni danni permanenti alla psiche.

Il libro racconta la storia di Hana, una bambina siriana di dodici anni, e Nadia, una cinquantenne romana con un figlio malato, che sono le due voci narranti di questo romanzo. Due storie parallele che alla fine si incontrano. In una Aleppo spaccata in due dalla guerra, Hana si trova a vivere le peggiori nefandezze: con il padre, Nadir, abbandona la Siria per rifugiarsi in Turchia. Ma le sue vicissitudini sono solo all’inizio. Se non si riconoscono le responsabilità che ogni uomo dovrebbe avere verso il mondo, ossia verso tutti gli esseri viventi che lo abitano, le crisi e i conflitti, i disastri e le guerre continueranno a ricadere in primo luogo sulle popolazioni povere e indifese ma anche su tutti gli abitanti apparentemente privilegiati della nostra ‘casa comune’.