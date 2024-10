Grande successo per la staffetta non competitiva organizzata dall'Unicef tra Ventimiglia e Cervo (Foto)

Si è svolta nei giorni scorsi, lungo la via Aurelia da Ventimiglia a Cervo, la ‘Staffetta per i Bambini – Unicef 2024’ sotto l’egida del Consorzio Pro Loco Genova, del Comitato Regionale Unicef e con l’organizzazione tecnica dell’Unicef Provincia di Imperia e la collaborazione della Pro Loco Intemelia unica presente di tutto il ponente.

La direzione tecnica ed il coordinamento della staffetta è stata a cura di Raffaele Regina, coadiuvato dai colleghi volontari Rinetta Muggia, Piero Deaddis, Giovanna Siclari ed Agostino Bolognese.

Una mezza giornata di splendido sole ha accompagnato la staffetta non sportiva ma di propaganda e promozionale, in difesa e salvaguardia dei diritti universali dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù italiana e del mondo, quale memorial ‘Colomba Prof.ssa Tirari’ (ex presidentessa del Comitato Provinciale Unicef per tantissimi anni) ed in presenza del commosso marito Salvatore Dott. Di Giovanni.