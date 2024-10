Flockerz ($FLOCK), la nuova meme coin in prevendita raccoglie più di 500 mila dollari

Il crescente clamore mediatico generato dalle meme coin non accenna a placarsi e nuovi progetti stimolano gli investitori alla ricerca di potenziali ritorni. L’ultima novità nel campo dei token meme è Flockerz, un progetto che si distacca dalle altre criptovalute per il suo approccio democratico.

La vera e propria novità, in questo senso, è il “Vote-to-Earn”, traducibile dall’inglese come vota e guadagna. Chi possiede il token FLOCK, acquistabile al momento in prevendita, può decidere del futuro del progetto, votando affinché il team orienti in una specifica direzione lo sviluppo della meme coin. Non è un’azione fine a sé stessa, però, perché tramite questa partecipazione attiva è possibile guadagnare ulteriori token. Stando alla tokenomics del progetto, infatti, il 25% del totale è dedicato proprio alle ricompense per i finanziatori.

The Flockerz presale is LIVE and flying high! We’ve already raised over $500K, and we’re just getting started 🚀🐦 pic.twitter.com/X8XWG5TQe7 — Flockerz (@FlockerzToken) October 7, 2024

Questo approccio ha fin da subito conquistato i trader che hanno già versato oltre 500.000 dollari nella Initial Coin Offering (ICO) di Flockerz. Un successo che naturalmente è stato celebrato anche sulla pagina social X.

Flockerz quindi si appresta a diventare una meme coin dal potenziale 100x? Le premesse sono promettenti, ma bisogna tenere attentamente d’occhio il progetto, poiché potrebbe continuare a rivelare delle sorprese.

La meme coin del popolo

Nel contesto di Flockerz, tutto parte da Flocktopia, una rivoluzionaria organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) di cui ogni possessore di FLOCK fa parte. Le DAO (Decentralized Autonomous Organization, o in italiano organizzazione autonoma decentralizzata) sono strutture di governance basate su blockchain che imitano le società gestite dagli azionisti.

In breve, sono organizzazioni in cui ogni partecipante è sullo stesso piano e può esercitare gli stessi poteri di governance e voto per prendere decisioni chiave sul futuro del progetto.

Questo significa che FLOCK è molto più di un semplice meme divertente che basa la sua estetica su quella di un cartone animato. Inoltre, la presentazione di uccelli, anche se antropomorfizzati, offre al settore un rinnovamento visivo rispetto ai numerosi cloni di Shiba Inu che lo dominano.

Ricompensando i votanti con premi in FLOCK, Flockerz incentiva un coinvolgimento attivo e frequente della comunità, allineando gli interessi di tutti verso il successo del progetto. Più si partecipa e più si viene ricompensati. A ciò si aggiunge anche il protocollo di staking, da non sottovalutare poiché al momento offre ritorni passivi annuali superiori al 3.500%. Una percentuale che è destinata a diminuire man mano che gli investitori depositano FLOCK nel pool di staking. Quindi non c’è tempo da perdere per chi vuole bloccare i token e ottenere ritorni più elevati.

Flockerz, audit e sicurezza

Prima di lanciarsi a capofitto in un nuovo progetto, per quanto allettante sia, è sempre bene dare un’occhiata anche ai protocolli di sicurezza per verificare che sia tutto in ordine. A tal proposito, Flockerz ci tiene a sottolineare che ha ben due audit, eseguiti rispettivamente da SolidProof e Coinsult, entrambi visionabili sul sito ufficiale. In questi non sono stati riscontrati problemi di sicurezza, permettendo così agli investitori di scegliere il progetto in tutta tranquillità.

Come partecipare alla presale

L’acquisto di FLOCK prevede innanzitutto il collegamento di un wallet compatibile. Quelli supportati dalla prevendita sono Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase Wallet. Con uno di questi a portata di mano, si può poi passare all’acquisto vero e proprio di FLOCK, tramite ETH, USDT, BNB o anche carta di credito.

Va tenuto presente che il prezzo della meme coin aumenterà durante la fase di prevendita, quindi se si vuole partecipare al prezzo minimo di 0,005724$ bisogna affrettarsi. Oltre alla pagina social già citata, è possibile iscriversi anche al canale Telegram ufficiale, dove la community può entrare in contatto e seguire tutte le fasi successive di Flockerz, tra cui anche l’arrivo su CEX e DEX, che potrebbe decretare l’aumento di prezzo significativo e generare guadagni per gli investitori.