Fungaiolo 60enne disperso nella zona di Gouta: mobilitazione dei Vigili del Fuoco per ritrovarlo

Mobilitazione di soccorsi, oggi pomeriggio da parte dei Vigili del Fuoco, per un fungaiolo di 60 anni che si è perso mentre si trovava in un bosco nella zona di Gouta.

L’uomo, che ha problemi con l’uso del cellulare, non riesce a comunicare la propria posizione ed ha anche la batteria quasi scarica. I pompieri sono giunti nella zona in forze ma non sarà facile localizzarlo.

Purtroppo non è la prima volta che escursionisti e fungaioli vanno nei boschi senza un minimo di precauzioni, soprattutto sapendo usare il cellulare per inviare la propria posizione e, in particolare con la batteria carica. Una condizione imprescindibile per poter poi essere localizzato.