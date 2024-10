Inclusione sociale e pari opportunità, Ventimiglia firma protocollo d'intesa con il Centro Pastore (Foto e video)

" Il progetto, rivolto a soggetti a rischio di emarginazione sociale, ha come primo intento quello di valorizzare le persone e la loro voglia di mettersi in gioco prevedendo un inserimento/reinserimento lavorativo. Tra i corsi di formazione offerti è presente la professione di mediatore culturale, una figura che ad oggi è diventata obbligatoria per ogni ambito distrettuale " - sottolinea Raco - " Si prevede anche un corso Pepi- Peer educator per integrazione finalizzato a dare conoscenza dell'istituzione dello stato e dei servizi territoriali oltre ai servizi sul lavoro. Il tutto sarà accompagnato da tecniche di comunicazione e mediazione così da formare dei facilitatori all'integrazione tra pari secondo la tecnica del 'peer to peer'. Anche il distretto socio sanitario n° 1 aderisce alla rete di sostegno e garanzia a supporto del progetto di inclusione sociale denominato ' N.O.I.'- Nuove Opportunità di Inserimento".

Un protocollo nato dalla volontà di collaborare per promuovere la cultura delle pari opportunità . "Il primo atto di questa collaborazione sarà, dunque, l'a desione del comune di Ventimiglia alla rete di sostegno e garanzia a supporto del progetto di inclusione sociale denominato ' N.O.I. - Nuove Opportunità di Inserimento'" - fa sapere l'assessore Raco - "Come stabilito nel protocollo precedente il centro Pastore presenterà in Regione il progetto Noi in risposta al bando Abilità al plurale 3 dove si proporranno percorsi formativi con indennità di partecipazione, finalizzati all'inserimento in vari settori, assistenza alla persona, ristorazione, grande distribuzione, sport e animazione. Qualora il progetto venga approvato i corsisti avranno diritto a sei mesi di work experience retribuite . Il comune sosterrà il progetto con la sua diffusione tramite i suoi uffici, nel monitorarne l'andamento e garantire una continuità dei servizi. Questo progetto potrebbe portare nel territorio una buona ricaduta occupazionale".

"Con il protocollo proponiamo di partecipare, in qualità di soggetti attuatori, partner operativi e/o partner di supporto, ad avvisi e bandi per il finanziamento di operazioni finalizzate ad abbattere gli ostacoli legati alle diversità e/o a dare pari opportunità di inclusione sociale e lavorativa alle fasce deboli della società" - mette in risalto il vicesindaco e assessore con le deleghe al Commercio, alla Protezione Civile, ai Servizi sociali e socio-sanitari, alla Scuola e servizi scolastici e alle Politiche abitative Marco Agosta - "Inoltre, ci impegniamo a realizzare corsi di formazione per le figure professionali necessarie alla gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, come richiesto dalla legge quadro n. 328/2000; gestire borse lavoro e work-experience in servizi legati alla diffusione e al rispetto della cultura delle pari opportunità, che avranno come ente promotore i due soggetti firmatari; organizzare percorsi di promozione rivolti alle scuole e/o alla cittadinanza relativamente alla sensibilizzazione alla parità di genere e all’abbattimento degli ostacoli legati alle diversità di qualsiasi tipo; mettere a disposizione per breve tempo ad uso gratuito locali, strutture o ambienti per l'organizzazione di attività informative, educative, eventi informativi per la cittadinanza e di servizi di controllo e dialogo con le utenze, anche per il tramite di aziende operanti sul territorio, il tutto senza oneri; formalizzare partenariati attivi e ATS a supporto di bandi europei finalizzati ad abbattere gli ostacoli legati alle diversità e/o a dare pari opportunità alle fasce deboli; condividere interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento; fornire informazioni, raccordo e collegamenti necessari, patrocini a eventi e seminari collegati all’iniziativa".