Sanremo: paziente curata al Pronto Soccorso del Borea "Personale gentile, professionale e con una pazienza infinita"

Una nostra lettrice, R.L., ci ha scritto per ringraziare il personale del Pronto Soccorso di Sanremo:

“Mi unisco ai ringraziamenti dell’altra lettrice (QUI). Anche io per un problema analogo, domenica 29 settembre mi sono dovuta rivolgere al pronto soccorso. I sintomi sono sopraggiunti al pasto e, quindi, sono stata presa in carico sia dalla turnazione del mattino che quella del pomeriggio: tutti gentilissimi, dotati di una pazienza infinita e professionalità. Con me, che se a casa avessi avuto i farmaci adeguati, non avrei tolto loro del tempo prezioso, con qualche utente insofferente e minaccioso, e altri con sintomatologie varie. Il tutto mentre arrivavano continuamente ambulanze con traumatizzati da soccorrere a causa di incidenti stradali”.