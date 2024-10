L’Assessore regionale Marco Scajola incontra Confedilizia della provincia di Imperia

L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola ha incontrato oggi i rappresentanti di Confedilizia Imperia alla presenza del presidente regionale Paolo Prato. L’occasione è stata buona per un confronto su temi quali: la casa, le infrastrutture, ma anche la rigenerazione urbana.

“Un incontro partecipato con Confedilizia con la quale, in questi anni, c’è sempre stato un rapporto di proficua collaborazione – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Ho avuto modo di sottolineare il grande lavoro svolto in questi anni per il settore. Ci siamo impegnati sul fondo affitti e sulla morosità incolpevole con risorse importanti. Nella sola provincia di Imperia abbiamo stanziato 5 milioni di euro dal 2020 a oggi considerando anche l'ultimo finanziamento, derivante interamente da risorse del bilancio regionale, di 340mila euro. Continueremo a interloquire con il Governo affinché il fondo affitti diventi legge. Abbiamo inoltre creato un fondo di rotazione per aiutare chi è in difficoltà a pagare l'affitto, ma anche i proprietari”.

“L’obiettivo – termina - è quello di proseguire sulla strada tracciata che ha nell’ascolto delle organizzazioni come Confedilizia e, in generale, delle esigenze del territorio una delle sue priorità. Ringrazio il presidente Prato e tutti i partecipanti per questa occasione di confronto”.