Edilizia scolastica: l'Assessore Regionale Marco Scajola al nuovo plesso di Pontedassio

L’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola ha svolto oggi un sopralluogo sul cantiere della nuova scuola Giulio Natta di Pontedassio. Ad accompagnarlo il sindaco Fulvio Pezzuto. L'edificio ha subito un restyling edilizio completo, con la parte più datata demolita e ricostruita ex novo, oltre a un generale efficientamento energetico e antisismico. I lavori saranno terminati entro la fine dell’anno. La parte mancante riguarda una nuova mensa e le correlate cucine. In attesa del completamento suddetto il plesso è attualmente, regolarmente, frequentato dagli alunni di elementari e medie

In totale Regione Liguria ha finanziato l'intervento per 1,3 milioni di euro, di cui oltre 300mila derivanti dal Fondo sviluppo e coesione. “Una scuola rinnovata – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola - all’avanguardia dal punto di vista edilizio ed energetico in grado di servire al meglio Pontedassio e i Comuni limitrofi. Completare questo intervento era uno dei nostri grandi obiettivi ed entro la fine dell’anno ci saremo, finalmente, riusciti dando un polo d'eccellenza a circa 210 ragazzi. Sull’edilizia scolastica negli ultimi nove anni abbiamo investito oltre 200 milioni di euro per circa 500 interventi in tutta la Liguria, numeri che testimoniano il nostro impegno. L’obiettivo è quello continuare a reperire più risorse possibili da investire sul nostro territorio, per i nostri giovani e per il loro futuro come successo qui a Pontedassio”.

"Siamo in fase di traguardo di questo lavoro. La mensa e le cucine - aggiunge il sindaco Fulvio Pezzuto - sono l'ultimo tassello per completare questa scuola. Un intervento molto importante perché i ragazzi sono il nostro futuro. Abbiamo una scuola più bella, sicura e green con un'alimentazione energetica basata su pannelli fotovoltaici".