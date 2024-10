Ceriana: sabato prossimo nuovo appuntamento culinario per sostenere la scolarizzazione nella Repubblica di Guinea

Ultimi giorni prima della cena di beneficenza dell'associazione ‘Martini Humanitaire’ per i bimbi di Madame Marie, a tema Moscatello di Taggia, che si svolgerà a Ceriana, sabato prossimo.

Daniele Martini e i volontari della associazione organizzano ogni anno diversi appuntamenti per questa buona causa: sostenere la scolarizzazione dei bambini di Mme Marie, fondatrice dell’orfanotrofio Orphelinat Kiridiya de Matoto pour des actions Humanitaires, nella Repubblica di Guinea.

La cena per beneficenza a tema Moscatello di Taggia si svolgerà nei locali del ‘Sottopiazza’, concessi dal Comune di Ceriana. Il menu prevede: antipasto tipico, ravioli con salsa bianca al Moscatello di Taggia, lonza al forno al Moscatello di Taggia, salsiccia di Ceriana con salsina al Moscatello, patate al forno e dolce artigianale con crema sempre al Moscatello Come vino ovviamente RLP Moscatello di Taggia DOC. Prezzo fisso tutto compreso: 35 euro per persona.

Daniele Martini e i volontari che lo coadiuvano auspicano che, anche in questa occasione, ci sia una risposta importante, non solo dalla comunità cerianese come è sempre avvenuto, ma anche da parte dei numerosissimi amici di Sanremo, Taggia, Ospedaletti, Riva Ligure e oltre.