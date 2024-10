Sanremo, Polizia Locale rimuove un'auto abbandonata con targa inglese sul lungomare Calvino (Foto)

Questa mattina la Polizia Locale di Sanremo ha portato a termine un'operazione di rimozione di un veicolo abbandonato sul lungomare Calvino. La macchina, con targa del Regno Unito, era da tempo oggetto di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, che ne avevano fatto notare la presenza irregolare e il conseguente disagio per la viabilità e il decoro dell’area.

Dopo aver effettuato i dovuti accertamenti e rispettato i tempi tecnici previsti dalla normativa, gli agenti hanno proceduto con la rimozione del mezzo, risolvendo così una problematica che si protraeva da diverso tempo. L’auto, priva di assicurazione e in evidente stato di abbandono, era stata lasciata in sosta in un punto critico del lungomare, creando disagi a residenti e passanti.

L’operazione, condotta nel pieno rispetto delle regole, rappresenta un segnale di attenzione e cura da parte della Polizia Locale verso il territorio e la cittadinanza. La rimozione è avvenuta senza intoppi e ha permesso di liberare lo spazio occupato, ripristinando l’ordine e la sicurezza nella zona.

Il veicolo sarà ora sottoposto alle procedure di verifica previste dalla legge e, se necessario, si procederà alla rottamazione o all'affidamento a una ditta autorizzata.