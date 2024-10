Paesaggio, l'assessore Scajola apre il corso abilitante all'albo regionale degli esperti dedicato ai geometri

L'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola ha aperto oggi il corso "Paesaggio culturale e cultura del paesaggio" organizzato dalla Regione Liguria per la formazione dei Geometri e Geometri laureati.

171 quelli iscritti alla due giorni, oggi e domani, dai quattro collegi provinciali della Liguria: Genova, Imperia, Savona, La Spezia. Il corso sarà abilitante ai fini della presentazione della domanda d'iscrizione all'Albo regionale degli esperti in materia di Paesaggio.

"Regione Liguria in questi anni ha lavorato in stretta collaborazione con i Geometri e, in generale, con gli ordini professionali dimostrando sempre attenzione e vicinanza - dichiara l'assessore regionale Marco Scajola -. Con questo corso, molto partecipato, daremo la possibilità a oltre 170 professionisti di abilitarsi tra gli esperti regionali in materia di Paesaggio. Siamo riusciti a coniugare la sua tutela con il lavoro di imprese e professionisti.

Abbiamo puntato su uno sviluppo fatto con interventi mirati e con il programma regionale di rigenerazione urbana che ha, tra le sue priorità, il recupero dell'esistente senza nuovo consumo di suolo".

Tra le tematiche che verranno sviluppate durante i due giorni di corso vi sono: aspetti filosofici, tecnici e giuridici della materia, pianificazione, strumenti di governo come il Ptcp e sistemi informativi.