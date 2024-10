Sanremo: a ottobre torna il festival degli scacchi che vuole rievocare i fasti del torneo internazionale del 1930

Nelle giornate del 18, 19 e 20 ottobre presso la Chiesa Luterana di Corso Garibaldi 44 si incontreranno 64 giocatori di scacchi, come le caselle della scacchiera, per darsi battaglia. Il torneo, che vuole rievocare i fasti del torneo internazionale del 1930, sarà suddiviso nel torneo A e nel torneo B.

Nel torneo A si scontreranno i grandi big di questo gioco e vedremo i seguenti Gran Maestri:

GM Igor Vladimirovič Glek

è uno scacchista russo naturalizzato tedesco, grande maestro. Ottenne un diploma in economia all'Università di Mosca nel 1983. Dopo aver lavorato per qualche anno nel settore finanziario e aver prestato il servizio militare nell'Armata Rossa, si dedicò completamente agli scacchi, ottenendo il titolo di grande maestro nel 1990. Nel 1994 si è trasferito in Germania, stabilendosi ad Essen. Ha vinto molti tornei, tra cui nel 1990 il World Open di Filadelfia e l'open di Vienna, nel 1995 l'open di Biel, nel 1998 l'open di Cappelle la Grande e l'open di Utrecht nel 1999 nel 2022 Imperia e quest’anno è arrivato secondo al torneo del festival di Imperia. Nel 2004 è stato tra i fondatori della Association of Chess Professionals (ACP). È membro del comitato della FIDE per gli scacchi giovanili e presidente della World League of Chess Tournaments (WLCT). Raggiunse il massimo punteggio Elo nel luglio del 1996, con 2670 punti (12º al mondo).

GM Igor Efimov

Ha vinto il campionato italiano nel 1997 e 1998, quando i regolamenti permettevano anche ai residenti privi di cittadinanza di gareggiare per il titolo. Per anni ha vissuto a Montecatini Terme, dove ha giocato nella locale squadra del Surya Montecatini, con la quale ha vinto nel 1998 e nel 1999 il campionato italiano di scacchi a squadre. Ha raggiunto il massimo rating FIDE nel luglio 1997, con 2540 punti Elo, numero 217 al mondo e 1° tra gli italiani.

GM Mladen Palac

Quattro volte vincitore del campionato croato (2001, 2004, 2008, 2012). Nel 1998 vinse il Torneo internazionale di Bienne (sezione Grandi maestri). Nel gennaio del 2003 si classificò pari primo con Jean-Luc Chabanon (secondo per spareggio tecnico) nel 45º Torneo di Capodanno di Reggio Emilia. Nel 2005 è stato terzo nel campionato europeo blitz di Cannes (vinto da Robert Zelcić). Con il 16º posto nel campionato europeo individuale del 2016 si è qualificato per la Coppa del Mondo del 2017, dove è stato eliminato nel primo turno da Jan Nepomnjaščij negli spareggi rapid. Con la nazionale croata ha partecipato a sei olimpiadi degli scacchi dal 1996 al 2014, ottenendo complessivamente il 59,8% dei punti e a sette campionati europei a squadre, vincendo l'oro individuale nei campionati del 1997 a Pola e del 2005 a Göteborg.

GM Robert Zelčić

Nel luglio 2020, Zelčić si è classificato secondo al Campionato croato di scacchi, insieme a Zdenko Kožul, Hrvoje Stević e Ante Brkić. Nel novembre 2023, Zelčić ha partecipato al Torneo della Pace a Zagabria. Era il giocatore con il punteggio più basso in campo, ma riuscì a pareggiare contro giocatori con un punteggio più alto come Ante Brkić e Anton Korobov.

Non da meno personaggi come Maestri Internazionali Levacic, Damir, Dubois Martine (vedova SULAVA), Damia, Angelo (Italiano) ed in ultimo non dobbiamo dimenticare il giovanissimo emergente Edoardo SANGUINETTI (16 anni) che essendo Candidato Nazionale proverà a difendere i colori della sua Sanremo, in ulktimo ma non meno importante degli altri il Maestro FOSSATI Remigio (Genova) che ha vinto i campionati U16 nel 2003.

Ad onorare questo torneo ci saranno tantissimi scacchisti della provincia di Imperia e del circolo di Scacchi di Imperia. Un particolare ringraziamento al Presidente Giovanni Barbagallo (Candidato Maestro) che si cimenterà anche lui con le 64 caselle difendendo con le unghie ed i denti i colori del circolo di Imperia.

Nel torneo B, non meno importante ci sono giocatori di 1^ e 2^ Nazionale che si daranno battaglia con le 64 case per ambire ai premi che l’organizzazione ha messo in palio. Il torneo è arbitrato dall’arbitro Internazionale Sig.ra BALZARINI Tiziana. Il Torneo è stato patrocinato dal Comune di Sanremo oltre che dalla Federazione Scacchistica Italiana (FSI) e la FIDE (Fédération internationale des échecs).