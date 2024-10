La compagnia ‘Riemughe Surve’ di Montalto-Carpasio apre la quinta edizione di Autunno/Inverno: la stagione teatrale di Diano Castello

Primo appuntamento, sabato 12 ottobre, per Autunno/Inverno, la stagione teatrale organizzata dal Comitato Provinciale di Imperia della FITA (Federazione Italiana Teatro Amatori), in collaborazione con il Comune di Diano Castello e con il patrocinio della Provincia di Imperia, giunta ormai alla quinta edizione. Un ricco cartellone dedicato al teatro amatoriale locale. Ad inaugurare la stagione sarà la compagnia di Montalto-Carpasio "Riemughe Surve" con la commedia dialettale “Strepài cume u fi marzu”, di Silvana Bianchi per la regia di Silvana Bianchi.

Questa la trama: In una casa borghese degli anni 60 si muovono attorno a Rosalina, ipocondriaca ricca e obesa padrona di casa, vari e strampalati personaggi: la cameriera tuttofare, il fratello prete, la perpetua, una signorina molto “allegra” in cerca di redenzione e due zitelle, stravaganti vicine di casa. A sconvolgere il già precario equilibrio di questa strana compagnia arriveranno due ladri che prenderanno il posto di… In scena: Gianna Orengo, Enza Aschero, Bianca Orengo, Eleonora Romandetto, Stefania Pastorelli, Patrizia Balest, Dina Brezzo, Silvana Bianchi, Nives Bianchi

L'appuntamento è per sabato 12 ottobre alle ore 21.00 presso il Teatro Concordia di Diano Castello. L'ingresso è a offerta.

La prenotazione è vivamente consigliata e si può fare o telefonando al n. 0184-844108 o direttamente sul sito al seguente link: https://imperia.fitaliguria.it/le-nostre-attivita/autunno-inverno/autunno-inverno-2024-2025/

Successivo spettacolo in cartellone: sabato 26 ottobre, “Dreams” portato in scena dalla compagnia Il Teatro dell'Albero.