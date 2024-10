Bordighera: sabato prossimo verrà inaugurata 'Arziglia Bau', la nuova area cani all'ex campo sportivo

Sabato prossimo alle 11.30 a Bordighera verrà inaugurata 'Arziglia Bau', la nuova area cani realizzata nell’ex campo sportivo. Gli amici a quattro zampe potranno sgambettare in uno spazio ampio, recintato e attrezzato, con sei attrezzature per agility dog (come tunnel, slalom, rampa e salto in cerchio) che sono state posate con il giusto distanziamento per giocare in libertà. A completare l’allestimento, al fine di offrire maggior confort, sono stati installati tettoia, fontana e area pic-nic.

“Arziglia Bau” va ad incrementare gli spazi cittadini dedicati ai cani, affiancando l’area già presente in via Falcone, Borsellino e scorte e, nella stagione estiva, la bau beach che si trova sulla spiaggia in zona ovest.