Elezioni regionali, Azzurro Donna Liguria sostiene il candidato Marco Bucci: scendono in campo quattro donne

“Sono orgogliosa di presentare tre delle mie coordinatrici che hanno deciso di mettersi in gioco, a disposizione del partito e per un nome che ha la garanzia che la politica del fare è ciò che ci rispecchia di più, con un candidato attuale sindaco di Genova, Marco Bucci , che fino ad oggi ha dimostrato di essere sempre al lavoro per progettare e costruire, proprio quello che serve nella nostra regione, carente in termini di infrastrutture e trasporti" - commenta il segretario regionale di Azzurro Donna Liguria e assessore di Ventimiglia con deleghe all’Ambiente, Igiene, Nettezza Urbana, Ciclo delle acque e Pari Opportunità Milena Raco.

"Le donne a cui oggi va il mio grande in bocca al lupo sono Dina Nobili, segretario provinciale di La Spezia, Caterina Patrocinio, segretario cittadino di Genova, Antonella Aonzo segretario provinciale di Genova; colgo l’occasione per dare il benvenuto alla consigliera comunale del Comune di Ventimiglia Cristina D’Andrea, appena entrata nel nostro partito è intenzionata a diventare parte attiva del movimento Azzurro Donna, al quale ha subito aderito sposandone le cause, nel comune di Ventimiglia e in supporto per la provincia di Imperia" - dichiara Raco.