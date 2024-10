Ventimiglia: un chiusino all'entrata di Torri ancora non sostituito, la segnalazione con foto di un residente

“Da oltre un mese questa è la situazione in un tratto di strada, già stretta di per sé, all'entrata del nostro paese. Sono state fatte innumerevoli segnalazioni in Comune di Ventimiglia e, per il solito gioco di rimpallo delle competenze, noi stiamo ancora aspettando che venga SEMPLICEMENTE sostituito un chiusino, Assessore alle Frazioni e Lavori Pubblici Domenico Calimera, ora che avete approvato il progetto per le rotonde della sua tanto amata e vissuta Via Cavour, potrebbe per cortesia occuparsi delle nostre Frazioni? Spiace dirlo, ma ci sentiamo sempre più abbandonati e presi in giro.



Francesco P.”.