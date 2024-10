Ospedale di Bordighera, Trucchi: "Persistono problematiche e incongruenze da risolvere"

"Martedì 8 ottobre si svolgerà presso il comune di Bordighera la Commissione Consigliare sulla Sanità dedicata a esaminare la situazione attuale del nostro ospedale civico San Charles. Dopo molte insistenze sono riuscito ad ottenere questo risultato che, come ho sempre detto, mira ad attivare un colloquio costruttivo con la direzione Asl e con il privato ICLAS GVM, gestore del nosocomio che è di proprietà comunale" - afferma il consigliere comunale di minoranza a Bordighera Giuseppe Trucchi.

"Come noto, ad inizio dell'anno 2024, sono iniziate le attività cliniche ospedaliere a distanza di quasi 6 anni dal bando di gara e sulla base di un contratto che ha visto un percorso molto tormentato e complesso prima di essere firmato" - dice Trucchi - "Nel corso di quest'anno numerosi risultati positivi sono stati raggiunti ma persistono altrettante significative problematiche e incongruenze che devono essere risolte per fornire un adeguato servizio ai nostri cittadini".

"Non è il caso di elencarle ora anche per rispetto ai miei interlocutori istituzionali con i quali mi confronterò ma sarà mia cura tenere informato chi fosse interessato" - sottolinea il consigliere comunale di Bordighera Insieme - "L'assistenza sanitaria nel nostro distretto è da anni gravata da molte difficoltà a cominciare dalle insopportabili liste d'attesa e dall'impoverimento dei servizi sanitari pubblici come, ad esempio, i servizi di salute mentale. Speriamo che questi confronti con l'autorità sanitaria, che sono un compito primario degli enti locali, portino a risultati positivi".