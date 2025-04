Bordighera: mancato rinnovo tra Comune e Ambulanze Veterinarie ODV, il Sindaco "Le regole vanno rispettate"

"Siamo sinceramente dispiaciuti per la situazione che si è venuta a creare con l'associazione Ambulanze Veterinarie ODV e riteniamo dunque doveroso un chiarimento. Apprezziamo il servizio di soccorso veterinario e di trasporto di animali feriti e in difficoltà reso fino ad oggi a Bordighera e non abbiamo alcuna preclusione ad un rinnovo che consenta ai cittadini di continuare a usufruirne gratuitamente".

Sono le parole di Vittorio Ingenito, Sindaco di Bordighera, in relazione al mancato accordo con l'associazione. "Le regole contabili del Comune - prosegue il primo cittadino - non consentono di prolungare alcuna convezione in mancanza di una rendicontazione dell'attività svolta. Ad oggi tale documentazione non risulta pervenuta da parte di Ambulanze Veterinarie ODV e per questo non possiamo procedere con il rinnovo".

"Assicuriamo però - termina Ingenito - la nostra piena disponibilità a incontrare l'associazione nel momento in cui la rendicontazione giungerà all'ufficio competente; questo con il duplice obiettivo sia di garantire che l'importante servizio sia nuovamente reso senza costi per i cittadini sia eventualmente di rivedere alcuni termini della convenzione, come richiesto da Ambulanze Veterinarie ODV. Spiace infine leggere in alcuni commenti comparsi sui social che l'amministrazione non sarebbe sensibile alle esigenze degli animali. Abbiamo in più occasioni dimostrato attenzione verso il mondo degli amici a quattro zampe e citiamo, a titolo di esempio, la realizzazione di 'Bordibau', seconda area cani presente sul territorio di Bordighera".