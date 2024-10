Palazzo Borea d’Olmo, piano nobile in vendita. Forza Sanremo: "Sindaco valuti l'acquisto"

"É di questi giorni la notizia che il piano nobile di palazzo Borea d’Olmo, la principale e più importante dimora nobiliare della città, dove in passato era anche ubicata la sede del museo civico, sia stato posto in vendita. Forza Italia in consiglio comunale ha, quindi, proposto un ordine del giorno per impegnare il sindaco e l’amministrazione a valutarne l’acquisto ricercando le risorse finanziarie necessarie" - dice Forza Italia Sanremo.

"Dopo un decennio di vendite e svendite l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile di così alto pregio e valore storico e architettonico sarebbe il segnale della volontà della città di riappropriarsi del proprio futuro partendo dalla valorizzazione della propria storia" - afferma il partito.

Badino e Artioli auspicano che "il sindaco Mager voglia cogliere l’occasione del rinnovo della convenzione Rai per assicurare alla città quelle maggiori entrate finanziarie che sarebbero necessarie".