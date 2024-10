‘Mettiamo il turismo sotto sopra’, ecco lo slogan della FILCAMS CGIL della provincia di Imperia (foto)

La Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi della CGIL di Imperia ha acceso i riflettori su lavoratrici e lavoratori del comparto turistico nell’ambito della prima edizione della ‘festa dei lavoratori stagionali’ svoltasi oggi a San Bartolomeo al Mare

“I lavoratori stagionali spesso svolgono compiti fondamentali in settori come il turismo e l'ospitalità – si spiega nel comunicato -. La loro dedizione e il loro lavoro sono cruciali per il successo di molte realtà d’impresa. Festeggiare questa figura aiuta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui loro diritti, che spesso affrontano precarietà, mancanza di tutele e condizioni di lavoro difficili. Celebrare i lavoratori stagionali promuove la solidarietà e il rispetto tra tutti i tipi di lavoratori, evidenziando l'importanza del lavoro in tutte le sue forme.

Festeggiare la lavoratrice il lavoratore stagionale è anche un modo per spingere verso una maggiore qualità delle condizioni di lavoro e per sostenere politiche che migliorino la loro situazione. Molti lavoratori stagionali portano competenze uniche e una ricca esperienza, che meritano di essere celebrate e riconosciute. In sostanza, festeggiare il lavoratore stagionale non è solo un omaggio, ma anche un'opportunità per promuovere cambiamenti positivi nel mondo del lavoro”.



La FILCAMS CGIL sostiene i lavoratori del comparto del turismo per diversi motivi fondamentali:

1. ‘Tutela dei diritti’: La FILCAMS CGIL si impegna a garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati, promuovendo condizioni di lavoro dignitose, salari equi e tutele adeguate.

2. ‘Precarietà del settore’: Il turismo è spesso caratterizzato da contratti a termine e situazioni di precarietà. La sindacale lavora per contrastare queste problematiche e per garantire stabilità lavorativa.

3. ‘Formazione e sviluppo’: La FILCAMS CGIL promuove programmi di formazione per migliorare le competenze dei lavoratori, aiutandoli a crescere professionalmente e a rispondere alle esigenze del mercato.

4. ‘Solidarietà e rappresentanza’: La sindacale si fa portavoce delle istanze e delle esigenze dei lavoratori, garantendo loro una voce nel dialogo con le aziende e le istituzioni.

5. ‘Promozione di politiche sostenibili’: La FILCAMS CGIL lavora per promuovere pratiche di lavoro sostenibili e responsabili nel settore, contribuendo a creare un turismo che rispetti i diritti dei lavoratori e l'ambiente.