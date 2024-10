Bucci e Alberti al lavoro per la Liguria

Signor Alberti, cosa l'ha spinta a candidarsi alle elezioni regionali della Liguria?

Ho deciso di candidarmi perché il mio territorio, il Ponente Ligure, merita di essere rappresentato in maniera efficace e concreta. Come imprenditore, ho sempre lavorato per il benessere della mia comunità, e ora voglio fare di più, contribuendo a risolvere le problematiche che i cittadini vivono quotidianamente. La questione della sicurezza, ad esempio, è una delle esigenze più sentite in Liguria, e credo che sia cruciale intervenire per garantire una gestione ordinata e sicura del territorio, soprattutto in relazione ai flussi migratori. La Liguria deve essere un luogo dove le persone si sentano protette e sicure, e io voglio lavorare affinché questo diventi una realtà concreta.

Perché ha scelto la coalizione di Marco Bucci?

Ho scelto di sostenere Marco Bucci perché è una persona che ha dimostrato, con i fatti, di saper governare e risolvere i problemi. La sua gestione di Genova, con il rapido intervento per la ricostruzione del Ponte Morandi e il "metodo Bucci", è un esempio di come si possano ottenere risultati concreti in tempi brevi. Inoltre, Bucci ha sempre messo al centro del suo programma la sicurezza dei cittadini, con politiche chiare per la gestione dell'immigrazione, e questo è un tema che mi sta molto a cuore. Con Bucci condivido la visione di una Liguria più sicura, prospera e ben gestita.

Come intende collegare la sua esperienza imprenditoriale al servizio del territorio?

La mia esperienza come imprenditore mi ha insegnato l'importanza della concretezza e dell'efficienza. Lavoro nel settore agroalimentare con il marchio LATTE ALBERTI, molto radicato nel Ponente Ligure, e ho imparato che per far crescere il territorio è necessario un impegno costante e strategie di lungo termine. In Regione, porterò l'esperienza maturata nella mia azienda per promuovere politiche che sostengano le imprese locali, migliorino la sicurezza e favoriscano una gestione più ordinata del territorio, soprattutto nelle zone che vivono il fenomeno migratorio più intensamente. La Liguria ha bisogno di politiche che tutelino sia le attività economiche locali sia la sicurezza dei cittadini.

Quali sono i punti di forza del programma di Bucci che intende sostenere?

Oltre alle politiche di sviluppo economico e alle infrastrutture, credo che un punto cruciale del programma di Bucci sia l’attenzione alla sicurezza e alla gestione dell'immigrazione. La Liguria, essendo una regione di confine, vive questa tematica in modo molto diretto, e le persone chiedono risposte chiare e concrete. Il "metodo Bucci" è fatto di azioni rapide e pratiche, e questo approccio sarà fondamentale per affrontare con determinazione i temi della sicurezza e della legalità. Vogliamo una Liguria dove ogni cittadino possa sentirsi al sicuro e protetto, e questo sarà uno dei miei principali obiettivi.

Quale sarà il suo contributo specifico come candidato del Ponente Ligure?

Il Ponente Ligure, e in particolare l'imperiese, ha delle potenzialità immense, ma ha bisogno di una rappresentanza forte che sappia difendere gli interessi del territorio. Mi concentrerò su iniziative che migliorino la sicurezza dei cittadini, con politiche di controllo del territorio e una gestione più efficace dei flussi migratori. Inoltre, lavorerò per sostenere le nostre imprese, garantendo uno sviluppo economico che parta dalle eccellenze locali e rafforzi il tessuto produttivo. Essendo parte di questo territorio, sono consapevole delle sue sfide e so che con Bucci possiamo portare il cambiamento che i cittadini chiedono.

Ha qualche preoccupazione riguardo queste elezioni?

Una delle mie principali preoccupazioni è legata alla confusione che potrebbe crearsi nella cabina elettorale. Purtroppo, oltre alla lista "Bucci Presidente – Vince Liguria", ci sono altre liste con un logo molto simile, e questo potrebbe indurre alcuni elettori in errore. È importante che i cittadini sappiano che per sostenermi devono votare la lista "BUCCI PRESIDENTE - VINCE LIGURIA". Solo così potranno fare la differenza e assicurare che la nostra coalizione possa lavorare efficacemente per la Liguria. È una questione di chiarezza e trasparenza, e ci tengo che gli elettori lo sappiano.

Informazione politico elettorale A PAGAMENTO