Come comprare Flockerz (FLOCK): guida completa

Flockerz è un nuovo progetto che sta attirando l’interesse della community delle meme coin. La criptovaluta FLOCK è tutta incentrata su un sistema di ricompense e governance di tipo Vote-to-Earn. Un vero e proprio sistema democratico che permette ai possessori di token FLOCK di votare per prendere decisioni in merito al futuro del progetto.

Lo “stormo” di uccelli che è il volto del meme non rappresenta altro che l’unione degli investitori. Possedendo FLOCK questi potranno decidere funzioni, iniziative di marketing, campagne per bruciare token e l’ulteriore sviluppo del progetto.

Votare non permette solo di avere voce in capitolo, però, ma offre anche ricompense sotto forma di ulteriori token. Stando alla tokenomics proposta sul portale ufficiale, il 25% dei token totali del progetto è allocato per le ricompense di voto.

Tenendo conto di questi elementi, è senz’altro interessante seguire il progetto e investire in questo momento propizio. Il token FLOCK ha infatti un costo ridotto che permette l’accesso a un prezzo vantaggioso pari a 0,0056785$. Senza ulteriore indugio, quindi, ecco tutti i passaggi necessari per acquistare FLOCK.

Visita la prevendita di FLOCK

Passaggio 1: Ottenere un wallet crypto

Il primo passo per poter acquistare la meme coin FLOCK è ottenere un wallet compatibile con la prevendita. Quelli indicati dal team di sviluppo supportano blockchain Ethereum o BNB e consentono l’acquisto di ETH, USDT e BNB per effettuare lo scambio con FLOCK, che è a tutti gli effetti un token ERC-20.

Sarà dunque possibile scegliere tra Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase Wallet. In questo frangente consigliamo di scegliere tra Metamask e Best Wallet, entrambi possono essere infatti collegati a Ethereum e BNB, rendendole delle opzioni estremamente convenienti.

Per eseguire l’operazione dovrete quindi visitare la pagina ufficiale di uno dei due portali e scaricare il software per la gestione del wallet. Dopodiché, procedete all’installazione sulla vostra piattaforma mobile preferita.

Passaggio 2: Aggiungere fondi con le criptovalute supportate

Come già detto, per acquistare FLOCK bisogna avere delle criptovalute supportate dal progetto sul proprio wallet. Ci sono due opzioni possibili per gli investitori in questo caso e le andiamo a illustrare di seguito.

Opzione 1 (consigliata): Acquistare le criptovalute direttamente tramite Best Wallet. Potrete così acquistare ETH, USDT o BNB. L’app supporta pagamenti in valute fiat, tra cui anche le carte di credito e di debito. Al termine del pagamento, gli asset verranno trasferiti direttamente sul vostro wallet.

Opzione 2 (economica): La seconda opzione è quella di acquistare criptovalute su un exchange differente, come Kraken o Margex, per trasferire poi manualmente le criptovalute su Best Wallet.

Al netto di quale opzione scegliate, è bene ricordare che se volete mettere in staking i vostri token FLOCK, bisogna necessariamente acquistare i token tramite la rete Ethereum. Scegliendo quindi di scambiare ETH o USDT per i vostri FLOCK.

Passaggio 3: Collegare il wallet alla presale

Ora che avete un wallet e disponete anche di criptovalute, potete collegarlo al sito della presale. Recatevi quindi sul portale ufficiale, dopodiché cliccate sul pulsante verde con scritto “Collega Wallet” o, in alternativa, quello con scritto “Compra ora!”.

Apparirà così una nuova schermata dove potete selezionare uno dei wallet precedentemente indicati. Se avete seguito la nostra guida e scelto Best Wallet, cliccate dunque sulla voce omonima. Avrete così un codice QR tramite il quale collegare il vostro wallet alla presale.

Passaggio 4: Acquistare FLOCK

A questo punto, tutto è pronto per effettuare il vostro acquisto di FLOCK. Selezionate una criptovaluta tra ETH, USDT o BNB per effettuare lo scambio. Dopodiché, inserite la quantità di FLOCK che volete acquistare nella schermata apposita come potete vedere nell’immagine d’esempio in basso. Il sistema calcolerà immediatamente l’importo corrispettivo da pagare.

Prima di poter sbloccare l’acquisto, Best Wallet, così come altri wallet, necessitano di autorizzazione per sbloccare le criptovalute. Quindi usate il vostro software per confermare la transazione. In questo modo le cripto verranno sbloccate e inviate alla presale in cambio di FLOCK, che verranno allocati direttamente sul vostro wallet.

Nel caso non dovessero apparire, però, non c’è da disperare. Potete infatti aggiungere un token ERC-20 personalizzato sulla blockchain ETH. Basta inserire l’ID dello smart contract di Flocker che trovate di seguito:

0xb33D999469a7e6b9EbC25A3a05248287b855eD46

Visita la prevendita di FLOCK