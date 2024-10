Sanremo, tentato furto al parcheggio Dapporto: oscurata una telecamera e danneggiata una cassa (Foto)

Tentato furto al parcheggio Dapporto di Sanremo, dove ignoti hanno cercato di forzare la cassa 2 nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 ottobre. Il sospetto è che i malviventi abbiano provato a manomettere la cassa automatica utilizzando un flessibile, con l’intento di prelevare i soldi custoditi al suo interno. Prima di tentare lo scasso, i ladri hanno oscurato la telecamera di sicurezza, probabilmente per evitare di essere ripresi durante l’azione, con della vernice spray e un adesivo.

L’allarme è stato lanciato da un cittadino che ha notato la telecamera coperta e i danni alla cassa nel parcheggio presente a metà del lungomare Calvino, in corrispondenza con via Rava. La segnalazione è stata immediatamente riferita a una pattuglia della polizia municipale, la quale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e redigere un verbale dell’accaduto. "Stiamo visionando i filmati della videosorveglianza per capire se riusciamo ad individuare i malviventi", spiega il comandante Fulvio Asconio. "Fortunatamente non hanno portato via nulla, ma il tentato furto ha causato dei danni alla cassa e alle telecamere".