Al via il "Memorial Colomba Tirari", da Ventimiglia parte la 'Staffetta per i bambini’ (Foto e video)

E' partita, in mattinata, da Ventimiglia la 'Staffetta per i bambini’, in difesa e salvaguardia dei diritti universali dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù italiana e del mondo. Si tratta del ‘Memorial Colomba Tirari’, già presidentessa del comitato Provinciale Unicef Imperia per tantissimi anni.

La partenza della staffetta, che vede protagonisti i ciclisti di Bordighera, prima è stata animata dalle esibizioni degli sbandieranti dei sestieri e della Banda Musicale Città di Ventimiglia e dalla presentazione delle bandiere Unicef e Pro Loco presso i giardini pubblici. Per l'occasione erano presenti anche il consigliere regionale Veronica Russo, il sindaco Flavio Di Muro, l'assessore Serena Calcopietro, il consigliere comunale Rosa Papalia, il Consiglio dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo n° 1 Biancheri di Ventimiglia, i ragazzi della Spes che hanno preparato un delizioso buffet conclusivo. Un dono, una pigotta, è stata donata al sindaco Di Muro e alle associazioni che hanno reso possibile la tappa ventimigliese.

La ‘staffetta-sfilata’, partita da Ventimiglia, giungerà a Sanremo e ad Arma di Taggia, dove, dopo una sosta in piazza Tiziano Chierotti alla presenza delle autorità cittadine tabiesi, del Consiglio Comunale dei Bambini-Ragazzi di Taggia, ripartirà alla volta di Imperia, dove farà sosta in piazza Dante. La staffetta raggiungerà poi Diano Marina, dove in piazza del Comune è previsto il saluto delle autorità cittadine del Golfo Dianese, e poi riprenderà il suo viaggio verso Cervo, dove in piazza Castello avverrà il passaggio del ‘testimone’ alle associazioni provinciali di Savona che cureranno la ‘staffetta’ e si dirigeranno verso Varazze e poi verso Genova Boccadasse.

L'evento è stato organizzato sotto l’egida del consorzio Pro Loco Genova e dell’Unicef Liguria con la collaborazione tecnica del Comitato Provinciale Unicef Imperia, della Pro Loco Intemelia e di diverse associazioni del territorio. La direzione tecnica è stata, infatti, a cura di Raffaele Regina con l’aiuto dei suoi più stretti collaboratori Giovanna Siclari, Rinetta Muggia e Piero Deaddis.