Coldirodi, la denuncia di un cittadino: "Degrado e manutenzione stradale" (Foto)

Un residente di Coldirodi ha inviato una lettera al nostro giornale per denunciare "lo stato di degrado della frazione" in cui vive "e segnalare la mancanza di manutenzione nelle aree circostanti". Nella sua lettera, il cittadino evidenzia problemi legati alla sicurezza stradale, accompagnando le sue parole con fotografie che testimoniano la situazione.

“Egregio Direttore, risiedo a Coldirodi e vorrei segnalare le condizioni di degrado della frazione in cui risiedo. Le allego le foto scattate davanti all'entrata laterale del cimitero, con le griglie dei tombini mancanti e di conseguenza pericolose per le persone, soprattutto anziane, che si recano al cimitero. Mi astengo dall'inviarle le foto dell'interno del cimitero per rispetto ai defunti", scrive. "Questo è solo una minima parte della non curanza anche dell'attuale amministrazione (che ha avuto anche il mio appoggio durante le ultime elezioni, quindi non parlo da oppositore) nei confronti del degrado delle frazioni. Ricordo che le tasse non le pagano solo i residenti in centro, ma anche tutti i residenti nel territorio comunale, quindi tutti vorremmo avere gli stessi servizi".

La lettera prosegue: "Vorrei inoltre mettere in evidenza la situazione delle asfaltature. Via Padre Semeria, nel tratto che va dall'entrata dell'autostrada fino alla statua di Padre Semeria, è da anni in condizioni disastrose e mai, ripeto mai, sono stati effettuati lavori di manutenzione. Stesso discorso per la situazione di Via Monte Ortigara, molto utilizzata dai residenti e non solo. Capisco perché viene chiamata "la militare": sembra bombardata, con crateri e smottamenti che ne rendono difficoltosa la percorrenza. Inoltre, rimane aperta anche la situazione delle antenne, che trasmettono entrambe a pieno regime e i cittadini ringraziano”.