Elezioni, assessore Scajola: "Siano legge 5 anni di amministrazione nel proprio comune per essere parlamentari"

"Sarebbe utile una norma nazionale che imponga almeno cinque anni di attività amministrativa nel proprio Comune per essere eletto parlamentare". A dichiararlo l'assessore regionale Marco Scajola all'indomani del tour nel ponente ligure del candidato presidente del centrodestra e sindaco di Genova Marco Bucci.

"Marco Bucci si è definito ieri candidato sindaco della Liguria. Un concetto chiaro che condivido pienamente - prosegue Scajola-. L'esperienza maturata in sette anni da sindaco di Genova sarà certamente utile per essere un ottimo presidente di Regione. Spesso i cittadini e gli amministratori locali lamentano la mancanza e la non conoscenza del territorio dei parlamentari. Credo che per fare politica ad alti livelli l'esperienza nel proprio Comune, in qualità di consigliere, assessore o sindaco, sia indispensabile, compresi i piccoli paesi dove le emergenze sono quotidiane. Sarebbe quindi importante una norma nazionale che preveda questo".