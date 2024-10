Sanremo, al via il 7 ottobre il corso volontari Cav: "dona il tuo tempo ai bimbi e alle loro mamme"

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del corso di formazione gratuito per volontari Cav: " se anche tu vuoi fare “la differenza” dona il tuo tempo ai nostri bimbi e alle loro mamme".

Parte il 7 ottobre, alle ore 18:30 nell’accogliente sala del Floriseum, in Corso Cavallotti 113, a Sanremo, (parco di Villa Ormond) il corso gratuito per diventare volontaria/o Cav. Gli altri incontri saranno il 14 ed il 21 ottobre, sempre alle ore 18:30.

Durante il corso sarà possibile approfondire diversi temi come il significato di volontariato e la relazione d’aiuto; vi porteremo con noi alla scoperta dei nostri valori e dei nostri obiettivi. Ciò che viene proposto è di diventare parte di un gruppo armonioso, con il quale portare avanti il desiderio di fare del bene, sentirsi utili, investire energie e risorse in qualcosa di buono per gli altri e per voi. Per info ed iscrizioni: 329 5883079 cavsanremo@gmail.com